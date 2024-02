Lautaro-Inter, rinnovo ai dettagli: cosa manca per la fumata bianca? La situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/02/2024

Lautaro-Inter, manca poco al rinnovo dell’argentino. Dopo la grandissima vittoria e la grandissima prestazione di ieri sera nella partita contro la Salernitana, la squadra nerazzurra ha consolidato ulteriormente il primato in classifica e inizierà a preparare la partita con l’Atletico Madrid con un ottimo morale. La squadra di Inzaghi ha dimostrato, in campionato, di saper dettare la propria legge e di voler continuare a marciare verso lo scudetto.

Intanto, ieri sera, dopo la partita, il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha parlato del suo rinnovo, in ballo con la società, dicendo che si sente sereno a tal proposito e che mancano solo alcuni dettagli. Ma cosa manca davvero alla fumata bianca definitiva? La risposta ce la da stamane La Gazzetta dello Sport. La rosea, infatti, sostiene come realmente manchi poco all’annuncio ufficiale da parte della società e come il tutto sia dettato da un motivo in particolare.

Infatti, l’agente del ragazzo, Alejandro Camano, starebbe affrontando alcuni problemi familiari, ragion per cui i tempi per il rinnovo si sarebbero allungati. Quindi, quando ci potrà essere la conclusione definitiva? Ad avviso del quotidiano il tutto potrebbe essere fatto per la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il 13 marzo, prima o dopo il match al Wanda Metropolitano, si potrebbe avere la conclusione definitiva di questa telenovela.