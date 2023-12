Lautaro-Inter, questo matrimonio s’ha da fare: le intenzioni del club nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/12/2023

Lautaro-Inter, si avvicina il rinnovo dell’attaccante argentino. In casa nerazzurra, si sta lavorando duramente per preparare al meglio la partita contro l’Udinese di domani sera. La squadra di Inzaghi, infatti, deve stare molto attenta ai friulani che hanno trovato nuova linfa, contro cui hanno perso appena nella passata stagione e contro cui saranno in emergenza nel reparto arretrato e sulla corsia di destra.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora per quanto riguarda i rinnovi di contratto di alcuni membri della rosa di Inzaghi. Sono tantissimi i giocatori intenzionati a continuare la loro avventura in nerazzurro. Tra questi, soprattutto, il capitano, Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro ha espresso sia apertamente che in separata sede, la sua intenzione di voler vestire ancora il nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per lui, la società nerazzurra, ha pronta un’estensione di contratto fino al 30 giugno del 2028, con un ingaggio che passerà dai 6 milioni attualmente percepiti, agli 8 annui. Un prolungamento importante, quello del Toro. La dirigenza interista, infatti, vuole farne un simbolo e l’uomo immagine della squadra per i prossimi anni. Lautaro, arrivato in nerazzurro nel 2018, è destinato a rimanere a Milano per un decennio e forse anche di più. Si attendono le ufficialità sul contratto.