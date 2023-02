Lautaro-Inter, il Toro intervistato da Milito: le sue parole. E sulla Champions League…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/02/2023

Lautaro-Inter, l’argentino parla intervistato ad Milito. Prima della partita, Amazon Prime Video, ha mandato in onda una bellissima intervista di un grande ex nerazzurro come Diego Milito al suo connazionale Lautaro. Tanti i temi toccati e tanti i sogni del Toro nerazzurro. Di seguito, ecco le parole dell’attaccante interista:

Su Milito e il Racing: “Per me arrivare a quel momento con te è stato bellissimo, non lo dimenticherò mai. Per me Milito è un esempio, lo guardavo tanto: ho imparato tantissimo da lui, la prima volta mi si è avvicinato per dirmi di avere testa, mi è rimasto dentro”.

Sulla differenza con il ‘vecchio’ Lautaro: “In me è cambiato tantissimo, sono più maturo e tranquillo. Sono papà, mia figlia mi ha cambiato la vita: cerco di trasmettere in campo quella maturità”.

Su Lukaku e Dzeko: “A Rom piace rimanere tra i centrali, io cerco lo spazio tra le linee e di girare intorno a lui. Con Edin ci guardiamo tanto. Sono due giocatori esperti, imparo tanto da loro ogni allenamento”.

Sulla vittoria della Champions: “Il mio sogno ora è alzare la Champions League. Dopo aver vinto il Mondiale hai voglia di vincere tanto: quelle due sono le più belle al mondo. Avevo rabbia perché non potevo dimostrare per il male alla caviglia, non sono arrivato con la forma che volevo: sto dimostrando oggi tutto quello che volevo fare al Mondiale”.