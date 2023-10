Lautaro-Inter, Bergomi incensa il Toro. E sul paragone Thuram-Lukaku…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/10/2023

Lautaro-Inter, Bergomi incensa l’argentino. Dopo la grandissima prestazione contro il Benfica, la squadra nerazzurra si appresta ad affrontare la complicatissima sfida di campionato contro il Bologna di Thiago Motta che nelle ultime due stagioni ha dimostrato di saper battere gli uomini di Inzaghi, anche in scontri particolarmente importanti.

Intanto, l’uomo del momento in casa Inter è sicuramente il suo capitano Lautaro. L’argentino sembra stia vivendo la stagione della consacrazione in nerazzurro e sta riuscendo a rendere al massimo anche grazie all’apporto del compagno di reparto, Thuram. Proprio delle due punte nerazzurre, ha parlato un grande ex nerazzurro come Bergomi.

Ecco le parole di Bergomi: “Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, una leadership inaspettata per me. Invece ora parla di famiglia, è diventato papà, ha maggiori responsabilità fuori dal campo e si è per questo trasformato in campo. C’erano in passato momenti bui in cui si intristiva, nei momenti difficili non era nemmeno positivo per la squadra, ma adesso non li ha più e ha fatto un salto di qualità. Lautaro però non fa reparto da solo come Osimhen, ma ha bisogno della squadra. Victor ha una caratteristica che Lautaro non ha, fa reparto da solo, gli basta una palla buttata lunga e lui ci arriva. L’argentino invece ha bisogno della squadra”.

Poi, Bergomi, fa un commento anche su Thuram: “Se ha fatto dimenticare già Lukaku? Dimenticare è difficile, è stato determinante e quanto lo è anche ora nella Roma, ha segnato anche questa sera in EL, e non l’ultimo dei quattro gol ma il primo, questo gli va riconosciuto. Sicuramente ci si dimentica più facilmente rispetto a prima, da tutte e due le parti, società e giocatore. Thuram ha avuto avvio convincente? Questo è vero”.