Lautaro, il Porto, lo strano digiuno. Domani ha un tabù da sfatare

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 21/02/2023

Lautaro sarà in prima linea, domani, per fronteggiare l’ostacolo Porto. Il Toro, che a dicembre si è tolto la soddisfazione di vincere la Coppa del Mondo con la sua Argentina, è centralissimo nel mondo Inter. La Champions è un nuovo obiettivo per l’attaccante, portato a Milano su suggerimento di Milito.

Il primo step, intanto, sarà domani a San Siro contro i lusitani. Una sfida da vincere per evitare cattive sorprese nella gara di ritorno in Portogallo. Ecco perché Lautaro pregusta un gol che sarebbe di capitale importanza. Una statistica, peraltro, impone un cambiamento di tendenza. E’ Tuttosport, sul suo sito, a rimarcare il digiuno della punta sudamericana in Europa, se considerate le sole gare in casa.

Da 1218 giorni, si legge, Lautaro non entra alla voce marcatori a San Siro. L’ultimo gol casalingo in Europa è datato 23 ottobre 2019, contro il Borussia Dortmund. Un dato certamente anomalo, visto che il Toro è stato capace di segnare in stadi prestigiosissimi come quelli di Madrid, Liverpool e Barcellona. Non manca, insomma, il feeling di Lautaro con le gare speciali. Ora è attesa la svolta anche davanti al pubblico di casa.