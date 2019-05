Lautaro convocato dall'Argentina: Spalletti esalta la crescita dell'attaccante

Come ormai noto, il CT dell'Argentina Lionel Scaloni, in occasione dell'ormai imminente Coppa America, ha deciso di convocare anche l'attaccante interista Lautaro Martinez. A riguardo, Spalletti ha detto:

“Mi aspettavo la convocazione dall’Argentina. Ogni volta che ho sentito parlare di questo giocatore qui, i discorsi vanno sempre nella stessa direzione. Quindi mi aspettavo che fosse convocato e che gli venga dato un ruolo importante. Io dico che fare una stagione in un club come l’Inter dà conoscenze diverse a tutti.

Lui si sarà cibato di queste cose qui e ora è un giocatore ancora più forte di quando è arrivato. Una cosa che spicca è il carattere. E’ un calciatore da grandi club per questo motivo qui. In qualsiasi confronto concentra il massimo delle potenzialità che ha proprio per il carattere che gli concede di usarlo. Non si fa limitare da un avversario o da un contesto specifico”.