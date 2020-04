Lautaro Barcellona, Zanetti blinda l’argentino: le sue parole

Il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha rilasciato un'intervista all’ emittente radiofonica argentina Cadena 3. L’ex capitano interista ha parlato degli obiettivi nerazzurri e del futuro di Lautaro Martinez, obiettivo di mercato del Barcellona. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni.

“Lautaro è un ragazzo molto intelligente, sta approfittando al massimo dell'opportunità di giocare in un campionato così importante come quello italiano. Quando lo abbiamo visto per la prima volta immaginavamo potesse diventare così. Che difenda i colori dell'Inter per noi è un orgoglio e mi rende felice, perché credo che lo avremo con noi per molto tempo. Mercato? L’ultima cosa che pensiamo in questo momento. Oggi pensiamo alla salute, che è più importante. Quando torneremo ad allenarci, e speriamo che possa ripartire presto il calcio, vedremo cosa accadrà. Ma siamo focalizzati su questo momento perché molte famiglie stanno soffrendo. La situazione è complicata”.

"L’obiettivo del club è quello di protagonisti, in linea con la storia di questo club. E’ un progetto che ha bisogno di tempo, un piano strategico, gente legata e con valori umani importanti. Conte è un allenatore con grandi capacità, esperienza, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene con il nostro progetto futuro. Ha uno stile e un’identità di squadra per essere competitivi e protagonisti in un campionato così importante”.