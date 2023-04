Juventus, parla Allegri: il tecnico bianconero sfida l’Inter

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Juventus, Allegri parla prima della partita contro l’Inter. Una sfida importante per la squadra bianconera, che dovrà affrontare un’Inter in piena crisi per accedere alla finale di Coppa Italia contro Fiorentina o Cremonese. Intanto, ai microfoni di SportMediaset, Massimiliano Allegri ha ha parlato di tanti temi. Ecco le sue parole.

Sulla partita di stasera: “Giochiamo contro una squadra veramente forte, insieme al Napoli e al Milan puntavano a vincere il campionato. Sarà una gara complicata, si gioca su due gare il passaggio, loro sono forti fisicamente e bisogna fare attenzione. Fare partita con rispetto e cercare di giocare bene”.

Sulla maturità della Juventus: “Ci sono gare da dentro o fuori. Questa è una delle prime, ad aprile ne abbiamo quattro e se riusciremo a riempire maggio vorrà dire che abbiamo centrato due finali”.

Su Vlahovic: “Mi aspetto tanto da tutti. Ma l’importante è la prestazione della squadra. Dusan è cresciuto dopo un periodo di inattività”.

Sulle situazione extra campo: “Sicuramente noi dobbiamo lavorare sul campo. In due competizioni abbiamo la possibilità di andare avan ti, abbiamo rivali forti. In campionato abbiamo fatto 59 punti e noi dobbiamo continuare a migliorare per mantenere il distacco sulla quinta in classifica”.