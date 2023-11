Juventus-Inter 1-1, finisce in parità il big match: rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/11/2023

94′ – Finisce qui

90′ – Quattro minuti di recupero

87′ – Entrano Frattesi e Arnautovic per Thuram e Barella. Entra Alex Sandro per Kostic

83′ – Entra Asllani per Calhanoglu

79′ – Entrano Milik e Kean ed escono Vlahovic e Chiesa

75′ – Cuadrado ammonito per fallo su Kostic

70′ – Entrano Cuadrado e Carlos Augusto per Dumfries e Dimarco

62′ – Entra Locatelli per Nicolussi Caviglia

49′ – Occasione Inter! Barella con il tacco serve Dimarco che mette in mezzo per Thuram il cui sinistro è troppo schiacciato e Szczesny para senza problemi

45′ – Comincia la ripresa

Partita equilibrate tra due squadre che provano a trovare il pertugio giusto per far male. Ci pensa prima la Juventus, grazie all’errore di Dumfries che spalanca la strada al duo Chiesa-Vlahovic, con il serbo che porta in vantaggio i bianconeri. L’olandese si rifà poco dopo lanciando in profondità Thuram che serve l’assist per il pareggio di Lautaro. L’Inter deve aumentare i giri del motore per provare a portare a casa i tre punti. Giocare troppo a ritmi bassi potrebbe rappresentare un problema alla lunga.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

33′ – Lautarooooooo! Thuram strappa, arriva sul fondo e mette in mezzo per il taglio di Lautaro che di destro batte Szczesny

30′ – Mkhitaryan strappa e cede palla a Barella il cui destro finisce larghissimo

25′ – Gol Juventus! Dumfries perde palla sanguinosamente, Chiesa la da a Vlahovic che batte Sommer. Bianconeri in vantaggio

17′ – Dumfries salta due avversari e la mette in mezzo dove c’è Lautaro che di testa tira debolmente e Szczesny blocca

15′ – Occasione Juventus! McKennie rimette la palla in area nerazzurra, il pallone arriva a Chiesa che di sinistro, tutto solo manda alto di poco

10′ – Ammonito Cambiaso per un fallo di mano

3′ – Occasione Inter! Punizione di Dimarco, colpo di testa di Thuram, ma Szczesny blocca agevolmente

1′ – Rabiot crossa in mezzo dove arriva Cambiaso che prova il destro al volo che finisce largo

1′ – Inizia la partita

Juventus-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Una partita che si presenta da sola e non ha bisogno di tante parole. Una partita che rappresenta il meglio che la Serie A può offrire in questo campionato. Una partita tra le due prime della classe e tra due filosofie diverse. Questa è Juventus-Inter. La squadra nerazzurra vuole ottenere tre punti specie dopo che nella passata stagione, la squadra di Allegri, è riuscita a batterla entrambe le volte in campionato rappresentando una vera e propria bestia nera.

Dal canto suo, i bianconeri, non hanno intenzione di fare sconti e vogliono riconquistare il primato in classifica in solitaria dopo parecchi mesi. Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ai dettagli per Inzaghi e i suoi. Non dovranno esserci assolutamente le disattenzioni fatte vedere nella passata stagione. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.