Juventus-Inter, Inzaghi cerca il ritorno alla vittoria: segui con noi la live testuale!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Juventus-Inter, manca poco all’inizio della gara. Tre sconfitte consecutive in campionato. Quattro nelle ultime cinque giornate. Dieci in stagione. E un posto in Champions League a rischio. Questi i numeri impietosi per la squadra nerazzurra in questa stagione di Serie A. Ma in attesa della partita fondamentale contro la Salernitana, c’è di mezzo un obiettivo importante come la Coppa Italia, contro un avversario che ha dimostrato di essere più forte e più in palla come la Juventus.

Inzaghi, decide di rivoluzionare rispetto alle previsioni della vigilia, il suo undici iniziale, pensando un po’ anche al campionato e alla conquista di una qualificazione all’Europa che conta. Allegri, invece, vuole portare a casa la qualificazione che gli permetterebbe di giocarsi un trofeo in finale contro una tra Fiorentina e Cremonese.

Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.