Juventus-Inter, Allegri ne recupera uno. Due bianconeri a rischio, uno quasi out

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/11/2023

Juventus-Inter, Allegri recupera un giocatore per la partita. Mentre i giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali, le squadre di club si preparano in vista della ripresa del campionato. La prossima giornata, il calendario regala parecchi big match, tra cui, quello più importante, il derby d’Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi.

Due squadre che sono appaiate in classifica e distanziate da soli due punti, con i bianconeri che, dopo essere stati la bestia nera dei nerazzurri nella passata stagione, vincendo entrambe le partite di campionato, meditano un altro sgambetto che vorrebbe dire controsorpasso e primato in solitaria in classifica.

Entrambe le squadre sono alle prese con defezioni importanti. L’Inter dovrà fare a meno di Pavard e, con ogni probabilità, anche di Bastoni, con anche Calhanoglu e Dumfries non al meglio della forma vista l’influenza del primo e la stanchezza del secondo.

Allegri, invece, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, dovrà fare quasi sicuramente a meno del suo capitano Danilo. Per quanto riguarda i due centrocampisti Locatelli e Miretti, quest’oggi si sono sottoposti alle consuete terapie per risolvere i guai fisici. Chi ci sarà all’Allianz Stadium, sarà Timothy Weah, che ha recuperato dal problema fisico e sarà della partita.