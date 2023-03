Inzaghi sì o no? Un ex Inter fa la sua scelta e tira in ballo Lukaku

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 07/03/2023

Inzaghi e il futuro. Cresce di settimana in settimana il dibattito sulla permanenza o meno del tecnico nerazzurro il prossimo anno. Tra favorevoli e contrari, il destino dell’ex attaccante della Lazio resta piuttosto incerto. Sul tema è intervenuto un ex Inter. Mauro Milanese, oggi dirigente sportivo, intervistato da tuttomercatoweb ha detto la sua.

Interpellato sulla possibilità che Inzaghi possa lasciare l’Inter alla fine di questa annata sportiva, Milanese ha risposto: “Tutto ci può stare, ma darei fiducia a Inzaghi”.

Un parere dunque assolutamente a favore del mister, criticato in queste settimane per l’andamento altalenante, specie in campionato. La vittoria contro il Lecce ha comunque riproposto una squadra capace di star benissimo fra le prime quattro. Nell’analisi di Milanese, le motivazioni per cui Inzaghi andrebbe confermato risiedono nella mancanza di un top per gran parte di questa stagione. “Quest’anno non ha mai avuto Lukaku. Ha dovuto farne a meno tante volte”.