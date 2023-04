Inzaghi-Inter, si decide il futuro: un alibi e un favore vanno incontro al tecnico

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/04/2023

Inzaghi-Inter, si decide il futuro del tecnico. Prima della vittoria importantissima contro il Benfica, la posizione di Simone Inzaghi era molto più che traballante. Il cambio in corsa non sarebbe mai avvenuto, ma di sicuro le troppe voci non avranno fatto piacere al tecnico che ci ha tenuto a ribadirlo nella conferenza post partita di Champions League.

Con la vittoria ai quarti, ecco che la posizione sembra essere decisamente migliorata rispetto ad una settimana fa. E proprio per questo, lo stesso Inzaghi, a fine anno, potrà presentare alla propria dirigenza i punti a suo favore. Fattori che, di fatto, potrebbero anche far propendere per una permanenza fino a fine contratto dell’allenatore.

Inzaghi-Inter, a fine anno si deciderà il futuro del tecnico: due fattori in favore dell’ex Lazio

Come detto, la panchina di Simone Inzaghi, rimane ancora in bilico in vista della prossima stagione. Ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico potrebbe avere due punti a suo favore. Il primo, è il fatto di non aver avuto per tantissimo tempo tutta la rosa al completo a disposizione, specie nei casi di Lukaku e Brozovic.

Secondo, al tecnico è riconosciuto il suo essere aziendalista. Un elemento che potrebbe piacere ad un’eventuale nuova proprietà, vista la situazione economica del club. L’eventuale arrivo di un nuovo allenatore, potrebbe portare a richieste che il club non potrebbe sostenere. Ragion per cui, ecco che la posizione di Inzaghi potrebbe uscirne rafforzata e, chissà, potrebbe valergli la ricompensa della conferma anche per il prossimo anno in nerazzurro.