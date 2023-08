Inzaghi-Inter, parole importanti dell’agente sul rinnovo. E su Audero…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/08/2023

Inzaghi-Inter, a che punto è il rinnovo? L’allenatore nerazzurro, è stata la chiave dei risultati degli ultimi anni della squadra nerazzurra che ha portato a casa due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre a raggiungere inaspettatamente una finale di Champions League. Proprio per questo, la dirigenza ha riconosciuto l’ottimo lavoro svolto e ha deciso di parlare del rinnovo di contratto. Di questo, ma anche di altro ha parlato l’agente del tecnico, Tullio Tinti.

Ecco le parole di Tinti: “Audero idea? È più di una idea. Si può concretizzare? Si. Opportunità importante, per il portiere e per l’Inter. Audero ha fatto una benissimo in questi anni. In prestito? Dovete chiederlo all’Inter. Rinnovo Inzaghi già fatto lui nel momento in cui era in tournée, solo da formalizzare. Sarà rinnovo di un anno”.