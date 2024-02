Inzaghi-Inter, il tecnico si gode i suoi ragazzi: le parole su Arnautovic. E sulle condizioni di Thuram…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/02/2024

Inzaghi-Inter, il tecnico parla dopo la partita. Una vittoria importantissima, ma che non cambia quasi nulla in ottica qualificazione. La squadra nerazzurra deve rimanere settata sull’obiettivo, perchè al Wanda Metropolitano sarà complicatissimo. Intanto, Inzaghi, si gode la vittoria e i suoi ragazzi autori di una grande prestazione. Ai microfoni di Mediaset, il tecnico analizza il match e parla di vari temi attinenti ai nerazzurri. Ecco le parole di Inzaghi.

Sulla partita: “Una buonissima sensazione per la prestazione che hanno fatto i ragazzi contro una squadra fisica e tecnica. C’è il rammarico di aver vinto con un solo gol di scarto, abbiamo vinto il primo tempo ma ci sarà un secondo tempo difficile al ritorno. Sono contento per Arnautovic, è entrato benissimo. Lui e Sanchez stanno lavorando benissimo, mi stanno piacendo. Stasera abbiamo fatto un buon primo tempo, forse non eccezionale ma contro un grandissimo avversario. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo ma poi siamo stati strepitosi, chi è entrato ci ha dato una mano e deve essere sempre così”.

Su Thuram: “Ha sentito indurirsi, nei prossimi giorni vedremo cosa avrà. Può capitare, speriamo di non perderlo per troppo tempo”.

Sulla squadra: “Non è una domanda semplice, abbiamo fatto bene 6 mesi. Marzo e aprile sono i mesi più importanti, mi piace vedere come giocano e si allenano, arriveranno le difficoltà e ci saranno partite ravvicinate. Dobbiamo continuare così. Barella ha fatto un’ottima gara. Mi sarebbe piaciuto molto giocare in una squadra come la mia”.

Sugli esterni: “Dumfries e Carlos hanno fatto molto bene, Dimash e Matteo altrettanto. Con questo modulo i quinti sono quelli che spingono di più e c’è Buchanan che ha fatto vedere ottime cose”.

Sulla morte di Brehme: “Oggi ero con Ferri, lui e Brehme hanno vinto tanto. Siamo tutti provati, perdiamo un grandissimo giocatore ma mi hanno detto anche che era una persona straordinaria”.