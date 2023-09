Inzaghi-Inter, il tecnico può tirare un sospiro di sollievo: un giocatore può recuperare per Salerno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/09/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro può tirare un sospiro di sollievo. In casa Inter, l’umore non è dei migliori. La sconfitta di ieri sera contro il Sassuolo, ha fatto scattare più di un campanello d’allarme. La condizione fisica di molti uomini di Inzaghi non è apparsa delle migliori, così come l’atteggiamento e la mancanza di cattiveria che hanno denotato un po’ di presunzione nell’affrontare l’impegno.

Adesso, Inzaghi e i suoi giocatori, dovranno fare quanto più possibile per rimediare al brutto passo falso già a partire da sabato, dove la squadra sarà impegnata nella complicata trasferta di Salerno. La squadra di Paulo Sousa, infatti, che naviga nella zona pericolo della classifica, è alla ricerca disperata di punti importanti per la salvezza. Non solo, ma già nella scorsa stagione, l’Arechi, si è dimostrato essere un campo complicato visto lo striminzito pareggio ottenuto.

Ci vorrà massima concentrazione e lucidità. Tutti fattori che sono mancati contro il Sassuolo. Intanto, proprio in vista della partita contro la Salernitana, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, Juan Cuadrado dovrebbe essere recuperato per la partita. Una presenza importante, la sua, che per le caratteristiche che ha sarà sicuramente molto utile.

Vedremo se davvero il colombiano sarà presente in panchina. Di sicuro, la squadra, dovrà dimostrare molto dopo quanto fatto ieri sera. C’è una bruttissima sconfitta da riscattare.