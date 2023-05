Inzaghi-Inter, il tecnico parla prima del Napoli. E che parole sul suo futuro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/05/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico parla prima del Napoli. Dopo la qualificazione alla finale di Champions League contro il Manchester City ed in attesa di quella di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’Inter di Simone Inzaghi si presenta con tantissime seconde linee sul campo del Napoli, neo-campione d’Italia, dell’ex Luciano Spalletti.

Prima della partita, ai microfoni di Dazn, proprio il tecnico nerazzurro ha parlato di tanti temi, tra cui il suo futuro. Ecco le sue parole: “Conosciamo le potenzialità del Napoli, servirà una partita importante, cercheremo di fare una partita di qualità e quantità. Le rotazioni in attacco? Tutti ci stanno dando una grossa mano, ho bisogno dell’intera rosa, c’era bisogno di tutti. La riconferma di Zhang? Sono sempre stato tranquillo, so in che tipo di società lavoro. Ora stanno vedendo i risultati e sappiamo serva qualche punto la qualificazione alla prossima Champions League”.