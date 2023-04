Inzaghi-Inter, il tecnico parla prima del match. E su Lukaku…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/04/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro presenta il match. Dopo tre sconfitte in campionato e il pari contro la Juventus in Coppa Italia, i nerazzurri ritornano in campo per sfidare un avversaria tosta come la Salernitana. Prima della partita, il tecnico interista, Simone Inzaghi, ha presentato la gara ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Inzaghi: “Ho bisogno di tutti. Tra squalifiche e infortuni non è mai semplice. Siamo contenti di dover disputare tutte queste partite perché significa che siamo arrivati avanti in tutte le competizioni. Momento difficile in campionato, dobbiamo invertire la tendenza. Lukaku? L’ho visto bene, chiaramente l’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle. Ma l’ho visto sereno in allenamento”.