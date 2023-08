Inzaghi-Inter, il tecnico parla nel pre-partita: le parole sugli attaccante e su Frattesi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/08/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico parla prima del Cagliari. Seconda giornata di campionato per la squadra nerazzurra che, questa sera, affronterà una squadra molto insidiosa come il Cagliari di Claudio Ranieri voglioso di trovare subito punti utili alla salvezza. Intanto, prima della partita, intercettato dai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha parlato di tanti tempi in merito alla sua squadra.

Ecco le parole di Inzaghi: “Ci siamo preparati bene, è stata una settimana più lunga del solito. Abbiamo lavorato bene, il Cagliari è allenato molto bene. Ha fatto una prima gara importante a Torino. Sappiamo che ci saranno insidie. Thuram? Al gol devono partecipare tutti, attaccanti e tutti gli altri. Marcus deve continuare a fare quello che ha fatto molto bene in questo mese e mezzo. Arnautovic darà una mano a gara in corso. Non sarà una partita semplice. Frattesi? Sta lavorando bene, come tutti gli altri. Stiamo sistemando diverse cose nella squadra, oggi ci sono fuori Acerbi e Sanchez, qualcosa ancora dobbiamo fare. Ma siamo concentrati sulla partita di stasera”