Inzaghi-Inter, il tecnico furioso con i suoi giocatori dopo il Bologna: ecco cos’ha detto negli spogliatoi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/10/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico furioso con i suoi giocatori. Il pareggio di ieri pomeriggio contro il Bologna, ha lasciato parecchio amaro in bocca in tutto l’ambiente nerazzurro. Dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo, è arrivato un altro risultato negativo tra le mura amiche. Un risultato che ha tutto il sapore di valere come due punti persi, piuttosto che uno guadagnato.

Oltre a ciò, il Milan, battendo il Genoa, è riuscito a portare a casa la vetta solitaria e, quindi, il sorpasso alla squadra nerazzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, già ieri in mixed zone, Simone Inzaghi era molto arrabbiato per quanto fatto dalla sua squadra. Ha definito “sanguinosi” i punti persi dai suoi. E anche negli spogliatoi il tecnico si è fatto sentire, strigliando i suoi giocatori, dicendo che non è ammissibile, per una squadra che vuole vincere lo scudetto, perdere punti del genere che, adesso, iniziano ad essere un po’ tantini.

Si ha come l’impressione che se l’avversario non abbia una certa caratura, la squadra di Inzaghi non riesca a tirare fuori il meglio di sè. Un motivo che può destare preoccupazione specie per una squadra che ha dichiarato senza troppi indugi qual è l’obiettivo stagionale dopo due stagione in cui non è stato raggiunto. La terza dovrà essere obbligatoriamente quella giusta.