Inzaghi-Inter, il tecnico contento di quanto visto col PSG. Ma un aspetto è da migliorare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/08/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico parla dopo la vittoria contro il PSG. Una vittoria che da sicuramente morale e che fa ben sperare viste le tante cose buone mostrate dalla squadra. Ovviamente, la condizione atletica è da migliorare e con il passare dei giorni, ovviamente, arriverà anche quella. Adesso, ci saranno altre tre settimane prima della partita di campionato contro il Monza. Intanto, dopo il match, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le parole di Inzaghi: “E’ normale che la brillantezza la troveremo da qui al 19 agosto. Era una partita contro una squadra tecnica e forte, abbiamo sofferto inizialmente, poi ci siamo organizzati bene e abbiamo migliorato la gestione creando occasioni. Siamo andati sotto con un eurogol, poi siamo stati bravi a ribaltarla”.

Poi, ancora Inzaghi: “Lavoreremo sulla brillantezza, i carichi sono importanti: stiamo lavorando bene ma con tanto caldo. Cercheremo di migliorare ancora, i ragazzi hanno dato grande disponibilità e sono contento per come si stanno allenando. Stiamo lavorando dal 13 luglio, c’è chi è arrivato il 18: abbiamo tanto da migliorare ma sono contento per l’applicazione di tutti. Questa tournée è andata bene, abbiamo lavorato con tanto caldo e il fuso orario: i ragazzi hanno dato disponibilità e sono soddisfatto”.