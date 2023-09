Inzaghi-Inter, il rinnovo è ufficiale: e c’è il retroscena “atipico” sulla trattativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/09/2023

Inzaghi-Inter, c’è il retroscena atipico per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo. La notizia di giornata è sicuramente l’ufficialità del rinnovo di contratto del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, fino al 2025. L’allenatore interista, da oggi, percepirà circa 5,5 milioni di euro con dei ricchi bonus.

E proprio sul rinnovo di Inzaghi c’è un retroscena che farà sicuramente piacere ai tifosi nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato da SportMediaset, lo stesso Inzaghi ha condotto la trattativa personalmente senza la presenza di intermediari. Il tutto è andato in scena durante il ritiro in Giappone della squadra. Un accordo raggiunto da tempo in cui le parti hanno affermato la visione comune e il rapporto solido con i dirigenti e proprietà.

Un legame che, soprattutto nella passata stagione, ha vissuto qualche alto e basso tra il campionato perso e la finale di Champions League raggiunta in maniera inaspettata. Adesso l’accordo definitivo fino al 2025, per un allenatore che ha sbagliato, ma, fino ad ora, si è sempre migliorato e ora vuole puntare ad ottenere, finalmente, quella vittoria del campionato che suggellerebbe ancora una volta una crescita verticale. Inzaghi-Inter, il rapporto continua. E anche i tifosi interisti saranno contenti di questo. Adesso, però, è il momento di pensare alla partita contro il Milan.