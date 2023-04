Inzaghi-Inter, avventura ai titoli di coda? Un candidato scartato ed uno in pole

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/04/2023

Inzaghi-Inter, l’esperienza del tecnico ai titoli di coda? Le undici sconfitte in campionato della squadra nerazzurra, hanno messo alla graticola il tecnico Simone Inzaghi. Sarà lui, con ogni probabilità, il primo elemento a pagare per questo campionato pessimo. Ovviamente, poi, si dovranno fare i conti anche con dei calciatori che hanno completamente mollato la presa in Serie A.

Ma è altrettanto vero che, in casa nerazzurra, potrebbe esserci veramente una rivoluzione per la prossima stagione, specie se non ci sarà la qualificazione alla prossima Champions League. Come detto, il primo a saltare sarà Simone Inzaghi e al suo posto sono iniziati a circolare alcuni nomi, con un candidato già scartato ed uno che sembra essere in pole position.

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro potrebbe lasciare la panchina del club: un nome forte ed uno scartato

Come detto, la stagione dell’Inter, Champions a parte, è stata parecchio deludente. Undici sconfitte in campionato la dicono lunga sull’andamento di una squadra che ha completamente mollato la competizione. Il primo a pagare, probabilmente, sarà Simone Inzaghi. E al suo posto si stanno iniziando a valutare i primi nomi per la panchina.

In pole position, secondo quanto riportato da Repubblica, rimane Roberto De Zerbi, che sta facendo una grande stagione sulla panchina del Brighton in lotta per un clamoroso posto in Europa. Già in passato il tecnico bresciano sarebbe potuto arrivare sulla panchina nerazzurra nel dopo Conte. Mentre sembra da scartare l’opzione Christian Chivu, allenatore che non è ancora ritenuto pronto dalla società nerazzurra.