Inzaghi-dirigenti, legame mai così saldo: e in viale della Liberazione si progetta per vincere

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/02/2024

Inzaghi-dirigenza, legame mai così saldo. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria ottenuta in casa della Roma e la successiva sconfitta della Juventus contro l’Udinese, si è ritrovata con un più sette in classifica, che fa guardare al futuro con relativa fiducia. Ovviamente, ad ora, non è stato fatto nulla e per riuscire a cucire sul proprio petto la seconda stella, bisognerà continuare su questa strada.

Intanto, anche il clima tra allenatore e dirigenza sembra essere cambiato. Infatti, il legame tra i dirigenti e interisti e Simone Inzaghi non è mai stato così saldo. Di questi tempi, l’anno scorso, l’allenatore era stato messo più volte in discussione visti i risultati non soddisfacenti ottenuti in campionato. Il cammino in Champions League ha cambiato le carte in tavola e quest’anno il sereno sembra essere ritornato e rinforzato.

Non solo, ma la dirigenza progetta il futuro con lo stesso Inzaghi. Già due i colpi a parametro zero messi a segno, ovvero Zielinski dal Napoli – che ha già svolto in gran segreto le visite mediche – e Taremi dal Porto – le cui visite sono state rinviate per evitare eccessivo clamore. Insomma, una società che programma e che vuole aumentare il distacco dalle rivali per il futuro. Perchè l’Inter vuole continuare a vincere come fatto in questi anni.