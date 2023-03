Inzaghi, ci vuole un cambio di marcia. Ecco cosa ha chiesto la società

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/03/2023

Inzaghi è finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta contro il Bologna.

Cominciano ad essere davvero troppe le sconfitte rimediata dall’Inter in questa Serie A, con il rischio completo che non siano finite qui.

Per evitare ciò la società è stata molto presente e chiara in questi giorni ad Appiano. Fondamentale sarà invertire la rotta che ha portato alla miseria di 2 punti sui 12 disponibili contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna.

Secondo il Corriere dello Sport si chiede al tecnico di riportare il giusto atteggiamento nella squadra. I troppi cali di tensione e approcci teneri ai match si sono rivelati troppo spesso un problema grande per questa Inter. Si chiede dunque maggior uso del bastone rispetto alla carota. Ad esempio per il CorSport dopo la prestazione pessima del Dall’Ara sarebbe stato opportuno annullare il giorno di riposo.

Inzaghi, il mister dovrà rivedere alcune sue certezze. Dal turnover a rischiare maggiormente contro le piccole.

I dirigenti si sono poi soffermarti anche sul tema turnover. Inzaghi anche ai tempi della Lazio, dove aveva poche alternative, ha dimostrato di non essere particolarmente avvezzo ai cambi di giocatori. Preferisce andare sul sicuro, solo che questo porta alcuni giocatori ad essere di fatto stremati, mentre altri venendo impiegati poco si sentono ai margini o addirittura esclusi. Il turnover dovrebbe essere dunque fondamentale per questa squadra anche in quanto gli impegni sono realmente tanti. Ultimo fattore sul quale ci si è confrontati è quello della mancanza di soluzioni alternative.

L’Inter è troppo prevedibile, specialmente nelle gare contro le piccole. In rosa non ci sono elementi capaci di far saltare gli schemi e quindi sarà al tecnico capire come poter creare alternative. In primis ci vorrebbe una maggior duttilità ai dettami tattici superando la monotematica dei cambi ruolo per ruolo.

