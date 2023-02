Inzaghi a Sky spiega la formazione di oggi ed il ruolo di Brozovic

di Candido Baldini, pubblicato il: 26/02/2023

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna, spiegando alcune scelte di formazione. Oggi saranno assenti sia Milan Skriniar che Federico Dimarco per problemi fisici. Inoltre a qualcuno è stata concessa una gara di riposo. Il tecnico ha spiegato così il turnover.

“Quando una squadra gioca tanto come stiamo facendo noi è normale che possa esserci qualche defezione. I tanti impegni portano a fare dei ragionamenti a livello di formazione. Ma io ho grande fiducia nella squadra che scenderà in campo oggi e son certo che faremo una grande partita contro un avversario che sta facendo bene e che è in salute.”

Inzaghi parla a Sky prima del match

Brozovic giocherà dal primo minuto. Come sarà strutturato il centrocampo? “Brozovic è una grande risorsa per noi. Ha giocato bene sia con l’Udinese che con il Porto a gara in corso. Ho lasciato fuori Barella e Acerbi perché sono quelli che hanno giocato di più”.

Quella di oggi sarà la rivincita del match che un anno fa costò il titolo? “E’ facile dire così. Però l’anno scorso facemmo 10 vittorie su 11 gare compresa la finale di Coppa Italia. Veniamo con quel ricordo ma la cosa più importante è dare continuità ai risultati.”