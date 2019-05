InterTV - Skriniar:"Vogliamo vincere, non sarà facile"

Milan Skriniar, durante il pre partita di Napoli Inter, ha parlato ai microfoni del canale tematico ufficiale dei nerazzurri, InterTV.

"Ci siamo preparati bene, abbiamo tanta voglia di vincere quei al San Paolo, è da tanto che l'Inter non fa punti a Napoli. Non è facile giocare contro di loro, hanno un attacco molto forte. Serve concentrazione per tutta la partita, sperando di portarla a casa.

Siamo cresciuti molto quest'anno, anche se avremmo potuto fare più punti. Mancano due gare, ma proveremo a qualificarci in Champions League già stasera".