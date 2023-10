Inter, Zilliacus non si arrende: ancora parole sulla cessione del club con retroscena interessanti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/10/2023

Inter, Zilliacus parla ancora della cessione del club nerazzurro. In casa Inter, oramai da parecchi mesi, non si è mai smesso di parlare di un possibile passaggio di mano da parte dell’attuale presidente e proprietario Steven Zhang. Proprio oggi, intervistato da Helsingin Sanomat, l’imprenditore finlandese Zilliacus, è tornato a parlare della sua volontà di acquistare il club nerazzurro, fornendo anche delle informazioni interessanti su Al-Thani e sulla volontà di Zhang di cedere.

Ecco le parole di Zilliacus: “È una sciocchezza da parte della stampa dire che Zhang non voglia vendere. La notizia dell’offerta di Investcorp però non è vera. Per quanto ne so, questo non è mai stato fatto. Tutto è inventato. Il proprietario vuole vendere il club a qualcuno che sia seriamente intenzionato a costruirlo e svilupparlo. Steven è a Milano dal 2016. Mi ha raccontato che era in America quando suo padre lo ha chiamato il giorno del suo 26esimo compleanno e gli ha detto che gli avrebbe regalato l’Inter e si sarebbe trasferito subito a Milano. Prima di allora non era mai stato ad una partita di calcio”.

Poi, ancora Zilliacus, sui contatti con Al-Thani: “Le discussioni si svolgono a porte chiuse e i possibili risultati saranno riportati a tempo debito. La combinazione dei servizi delle mie società e del capitale di al-Than creerebbe un’equazione davvero interessante. L’anno scorso l’Inter ha registrato un fatturato di appena 300 milioni di euro, anche se ha 500 milioni di tifosi”