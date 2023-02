Inter, Zhang raggiante dopo il derby. E ha svelato l’obiettivo per il futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/02/2023

Inter, Steven Zhang svela il prossimo passo per il club nerazzurro. Il derby vinto stradominando in campo contro il Milan, ha fatto sì che l’entusiasmo, in casa nerazzurra, si tocchi con mano. Una partita che, dopo la vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia e dopo quella, sempre contro i cugini, in Supercoppa, è riuscita a dare nuova linfa, non solo ai calciatori, ma anche a chi sta nei piani alti.

Per esempio, al presidente Steven Zhang, presente allo stadio domenica sera e che ha mostrato sui social tutta la sua felicità per il risultato ottenuto. Ma il numero uno nerazzurro ha in mente un altro obiettivo molto ghiotto per la squadra che potrebbe presentarsi nelle prossime settimane.

Inter, Steven Zhang ha in mente il prossimo obiettivo per il club nerazzurro: il presidente nerazzurro ha le idee chiare

Zhang, quindi, si è mostrato parecchio emozionato per i risultati delle ultime settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo stesso Zhang ha mostrato il prossimo passo che vorrebbe che la squadra riuscisse a raggiungere. Si tratta dei quarti di finale di Champions League. Un traguardo importante che consentirebbe alla squadra di arrivare tra le prime otto d’Europa.

Ovviamente, il compito, non sarà per nulla semplice. Infatti, di fronte, i nerazzurri, sfideranno il Porto. Una squadra che sa giocare benissimo al calcio, che ha saputo mettere in difficoltà tante big europee e che non ha intenzione di fare sconti. Toccherà ad Inzaghi a i suoi riuscire a trovare le misure giuste per passare il turno. Di sicuro, il presidente Zhang, ha intenzione di raggiungere anche questo obiettivo.