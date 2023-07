Inter, Zhang decide il futuro del club: novità odierna per la cessione. Ma c’è un ostacolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/07/2023

Inter, Zhang decide il futuro del club nerazzurro? Sono giorni particolarmente turbolenti questi in casa nerazzurra. Il calciomercato, infatti, sta scandendo le giornate della dirigenza interista impegnata a consegnare a Simone Inzaghi una squadra che possa essere quanto più competitiva possibile in Italia ed in Europa. Ma se da un lato la ricerca di nuovi calciatori va avanti, c’è un altro discorso che, quasi in sordina, il club porta avanti.

Infatti, il presidente nerazzurro Steven Zhang è sempre alle prese con la possibilità di cedere il club di viale della Liberazione. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Sole 24 Ore, ci sarebbero movimenti oltremanica per quanto riguarda le banche Goldman Sachs e Raine Group. Già in passato, i due colossi, erano stati incaricati di trovare soggetti che avrebbero potuto acquistare l’Inter.

Per il quotidiano, la loro attività di ricerca è nuovamente ripresa. Nel frattempo, però, ci sono degli ostacoli. Il primo è che il presidente Steven Zhang, e la holding Great Horizon, hanno un debito nei confronti del fondo Oaktree che va restituito entro il 2024 – pare che lo stesso numero uno nerazzurro abbia intenzione di prolungare di qualche anno questo prestito ricevuto.

Il secondo è la valutazione che Zhang fa del club nerazzurro, ovvero oltre 1,2 miliardi. Questo perchè il percorso europeo della squadra ha fatto in modo che tante cose cambiassero in termini di valutazione. Insomma, c’è tanto da capire e bisognerà vedere quelle che saranno le reali intenzioni di Zhang. Di sicuro i prossimi mesi potrebbero essere chiarificatori in tal senso.