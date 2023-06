Inter, Zhang cuore nerazzurro: il retroscena dopo la sconfitta in finale

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/06/2023

Inter uscita sconfitta, nonostante una buona prestazione, dalla finale di Champions League contro il Manchester City. Nonostante il risultato negativo, l’orgoglio della squadra è indiscutibile, anche se rappresenta una magra consolazione dopo aver disputato una partita di alto livello e aver meritato per gran parte del match.

Purtroppo, per il presidente Steven Zhang, è la seconda finale europea in cui deve vedere gli avversari esultare. Il sogno europeo si è nuovamente sfumato per lui e la sua squadra.

Inter, Zhang inconsolabile a fine gara: le lacrime del presidente

Nonostante la sconfitta, l’Inter ha offerto un’ottima prestazione in finale, ma purtroppo non è stata sufficiente. Tuttavia, rimane comunque la motivazione per spingere sempre di più e provarci nuovamente nella prossima stagione. Dopo la sconfitta in finale di Europa League nel 2020, i nerazzurri sono ripartiti con rinnovato slancio, puntando immediatamente alla vittoria del campionato. Questa squadra deve fare lo stesso: cogliere questa sconfitta per ripartire al meglio l’anno prossimo.

La Gazzetta dello Sport riporta che la sconfitta ha provocato un’enorme delusione in Zhang, che era totalmente affranto. Coloro che erano vicini al presidente l’hanno descritto come deluso e inconsolabile, tanto quanto i giocatori scesi in campo. Steven, nel post-partita, era quasi in lacrime. Nonostante tutto, questo episodio rappresenta un punto a suo favore, poiché dimostra il suo attaccamento alla squadra, guadagnando rispetto e credibilità a livello internazionale.