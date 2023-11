Inter, Zanetti parla prima del Benfica: l’augurio del vice-presidente nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/11/2023

Inter, Zanetti parla prima del Benfica. La partita di stasera, aldilà del possibile maxi turn-over che potrebbe essere adottato da Simone Inzaghi, è molto importante. I nerazzurri, infatti, si giocano ancora il primo posto nel girone di Champions, oltre alla possibilità di portare a casa somme importanti a livello economico. Contro, il Benfica battuto all’andata, ma voglioso di rivincita, soprattutto per provare a rimanere in Europa provando ad entrare dalla porta dell’Europa League qualificandosi come terza nel girone.

Intanto, ad un paio di ore circa prima della partita, il vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di BTV, presentando la gara di questa sera.

Ecco le parole di Zanetti: “Tornare in Portogallo e incontrare gli amici è sempre bello. Sarà una partita tra due club con tradizione, con una grande storia. Mi aspetto una partita emozionante e divertente. Spero anche che si crei un’atmosfera fantastica allo stadio, che è bellissimo quando è pieno…”.