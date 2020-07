Inter, verso l'Atalanta: Conte pronto a cambiare in attacco

L'emittente satellitare Sky Sport ci aggiorna sulle possibili scelte di Antonio Conte in vista dell'ultima partita del campionato dei nerazzurri, in trasferta contro l'Atalanta. Un match quello di Bergamo che assegnerà il secondo posto, oltre a portare nel casse del club che si aggiudicherà la seconda piazza maggiori introiti per circa 10 milioni di euro.

Tornano al campo, secondo Sky il tecnico leccese sarebbe pronto ad una novità in attacco rispetto alle ultime uscite. La coppia titolare infatti dovrebbe essere formata da Lukaku e da Lautaro, con quest'ultimo che sembra finalmente aver ritrovato la condizione ottimale, come evidenziato dallo splendido gol da fuori area ai danni del Napoli.

Solo panchina dunque per Alexis Sanchez, il giocatore più in forma dell'Inter nel post lockdown. Possibile comunque un impiego a partita in corso per il cileno, il cui futuro peraltro è ancora incerto. Secondo le ultime notizie dall'Inghilterra, Inter e United sono costantemente a lavoro per trovare un accordo che permetta a Sanchez di continuare la sua avventura in nerazzurro.