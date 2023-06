Inter verso il primo colpo in entrata.  Il veterano è pronto a dire si (GdS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/06/2023

Inter, dopo gli addii di Gagliardini, Skriniar e Dzeko e l’arrivederci di Lukaku, i nerazzurri sembrano prossimi a chiudere il primo colpo in entrata.

Si tratta di Cesar Azpilicueta del Chelsea. Un rinforzo dunque d’esperienza per la difesa. Il 34 enne, secondo la rosea, starebbe per liberarsi dai Blues, coi quali ha un contratto insieme scadenza nel 2024, per accasarsi al club di Zhang. Per lui sarebbe pronto un biennale.