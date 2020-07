Inter, una statistica dice che sarà secondo posto: i dettagli

La vittoria contro il Genoa ha permesso all'Inter di riportarsi al secondo posto a quota 76 punti, con l'Atalanta subito dietro ad inseguire a quota 75. Numeri importanti per i nerazzurri in questa stagione, che non toccavano queste vette da quando in panchina sedeva Leonardo, nell'ormai lontano 2011.

Tornando alla corsa al secondo posto, c'è una statistica che potrebbe far piacere ai tifosi nerazzurri. Nelle precedenti cinque occasioni in cui l'Inter è arrivata a quota 76 punti nelle prime 36 giornate, il club meneghino ha poi sempre concluso il campionato nelle prime due posizioni.

Al netto delle statistiche, i numeri di questa stagione rappresentano un netto passo in avanti per il club, che negli ultimi due campionati ha dovuto lottare fino all'ultimo minuto per agguantare il quarto posto.