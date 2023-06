Inter, un obiettivo è pronto a vestirsi di nerazzurro, ma non dipende da lui

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/06/2023

Inter, il calciomercato dominerà quest’estate come sempre e le voci sui nerazzurri sono molte.

Tra le possibili partenze si fa sempre più calda quella che vedrebbe l’addio di Onana dopo solo un anno dal suo arrivo. Il portiere camerunese, pur partendo come sostituto di Handanovic, non solo si è preso la titolarità ma ha dimostrato tutto il suo valore sia in Serie A che in Champions League. I clean sheet a ripetizione, il carisma e la qualità tra i pali e coi piedi lo hanno reso una delle rivelazioni dell’annata nerazzurra. Preso a zero dall’Ajax ora diverse Big europee bussano alla porta di Marotta proponendo tantissimi soldi. Si parla di addirittura 60 milioni, una plusvalenza che il club non potrebbe lasciarsi sfuggire.

Inter, se parte Onana l’obiettivo è Vicario. Lui ora va in vacanza, ma è pronto a vestirsi di nerazzurro.

Come sostituto in porta i radar nerazzurri si sono spostati su Guglielmo Vicario dell’Empoli. Il portiere dei toscani ha disputato un buon campionato e sembrerebbe il papabile numero uno a sostituire Onana. Intervistato da Sport Mediaset nel ritiro della Nazionale il giovane portiere non si è nascosto, rispondendo alla domanda se si sentiva pronto per una Big “Adesso andiamo in vacanza. Poi ci penseremo più avanti…”

Dichiarazione sibillina, ma non è un mistero che il portiere è pronto per un salto che sarebbe importante per la sua carriera. Al momento dipende comunque tutto dall’uscita di Onana.