Inter, un motivo per sorridere c’è. Il neo acquisto è già pronto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/08/2023

Inter, la tournée in Giappone ha fatto emergere un dato certo: Davide Frattesi è pronto per il nerazzurro.

L’ex giocatore del Sassuolo era sotto la lente di ingrandimento da parte di tutti e lui ha saputo rispondere presente sul campo. Sia contro l’Al-Nassr dove è andato in gol, che contro il Paris Saint Germain ha fatto belle prestazioni.

Inter, Frattesi illumina la tournée in Giappone. Gol, assist e tanta personalità.

Per Tuttosport, sicuramente Inzaghi può sorridere non solo per i risultati ma anche per le prestazioni nel Sol Levante. Ha fatto poi il punto su Frattesi.

“Il centrocampista, ex Sassuolo, in gol contro l’Al-Nassr e autore di due assist determinanti contro il Psg, sembra essere un tesserato del club di Viale della Liberazione di lungo corso. Il calciatore pare infatti già perfettamente integrato nello schema tattico nerazzurro, con le sue qualità da incursore esaltate nei dettami tattici di Inzaghi”.

Insomma se ancora permangono molti quesiti sulla rosa a disposizione del tecnico, su Frattesi c’è ben poco da dire.