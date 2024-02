Inter, un grande evento per grandi tifosi

di Redazione, pubblicato il: 14/02/2024

L’Inter prosegue il percorso di attenzione e fidelizzazione delle aziende che partecipano da vicino alla vita del club. Un comunicato ufficiale sul sito della società informa dell’evento svoltosi ieri a Milano.

“Una serata speciale, un momento di importante condivisione, per rafforzare i legami di una famiglia nerazzurra che, per una volta, si ritrova fuori dallo stadio di San Siro. Nell’esclusiva location di Rinascente Milano Piazza Duomo, nel cuore di Milano, si è tenuto Inter Hospitality Cocktail Dinner, evento al quale hanno partecipato oltre 400 Clienti di Corporate Hospitality della famiglia nerazzurra. Sono stati il CEO Corporate di Inter Alessandro Antonello e il CRO Luca Danovaro a salutare gli ospiti nerazzurri, assieme alle Legend del Club Giuseppe Baresi e Marco Andreolli, in una serata in cui la Supercoppa Italiana vinta a gennaio a Riyahd ha illuminato gli spazi di Rinascente.”