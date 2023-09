Inter, un giocatore si infortuna nell’allenamento di oggi: ci sarà contro la Fiorentina?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/09/2023

Inter, un giocatore potrebbe saltare la Fiorentina per infortunio. In casa nerazzurra, mentre la società ha chiuso il mercato con l’acquisto di Klaassen dall’Ajax, la squadra si allena per preparare l’insidiosa sfida di domenica alle 18.30 contro la Fiorentina. La squadra di Italiano sarà da attenzionare particolarmente sia perchè vorrà vendicare la finale di Coppa Italia persa proprio contro i nerazzurri la scorsa stagione, sia perchè è sulle ali dell’entusiasmo per aver ribaltato il Rapid Vienna in Conference League.

Intanto, oggi, arrivano cattive notizie per quanto riguarda la squadra nerazzurra e, nello specifico, un giocatore che rischia di non esserci. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, Inzaghi potrebbe dover rinunciare a Stefano Sensi. L’ex Monza e Sassuolo, infatti, oggi ha subito un risentimento muscolare che potrebbe tenerlo fuori.

Le sue condizioni, in realtà, non preoccupano particolarmente Inzaghi e lo staff medico. Ma per non correre alcun rischio, si potrebbe preferire di non convocarlo per poi averlo a disposizione al rientro dalle nazionali, quando ci sarà una partita particolarmente importante come il derby contro il Milan.

Ma ora bisogna preparare al meglio la sfida di San Siro. Uno dei primi ostacoli di un certo livello contro una squadra che anche a Milano ha spesso fatto male alla squadra nerazzurra che non vuole perdere punti, specie a inizio stagione.