Inter, un giocatore al passo d’addio. Non basta una grande pre season

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/08/2023

Inter, il futuro di Stefano Sensi sarà di nuovo lontano da Milano.

La mezzala di Urbino si è messa in mostra on un’ottima pre season e ha confermato che è un giocatore di una qualità fuori dal comune. Con il numero di maglia numero 5 è andato in rete addirittura tre volte in queste prime amichevoli estive. Ha fatto centro contro il Lugano, e siglato le reti vittoria contro il Paris Saint-Germain e il Salisburgo. Reti che lo hanno reso di fatto l’uomo più prolifico di Inzaghi in questa estate calcistica.

Secondo quanto riporta il quotidiano Libero non bastano questi numeri e lo stato di forma del talento ex Sassuolo per ottenere la conferma nella rosa che tra poco più di una settimana si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione. Inter, a Sensi non bastano i gol delle amichevoli. Si cerca una soluzione e non è l’unico esubero

Le mosse di mercato nerazzurre che hanno visto gli ingressi di Frattesi e Samardzic, per quest’ultimo manca la firma, spiegano come la dirigenza non abbia mai considerato Sensi realmente parte dell’organico della stagione che sta per iniziare. Addirittura un settimo centrocampista, non serve. L’obiettivo era quello di avere una rosa corta fatta di due giocatori per ruoli, sia per non far scendere la tensione agonistica a nessuno, sia per le casse del club. Su Sensi poi il nodo che da sempre lo accompagna dal suo arrivo a Milano è quello del fisico. I numerosissimi infortuni hanno finora condizionato troppo la carriera del ventottenne marchigiano e l’Inter non può permettersi di perdere un giocatore con le tante partite che dovrà giocare la formazione di Inzaghi. In realtà nell’ultima esperienza, quello che lo ha visto in prestito al Monza, Sensi ha totalizzato ben 30 presenze, ma di queste solamente sette volte ha giocato più di 80 minuti.

Ora si deve dunque cercare una sistemazione, ma anche questo comporta un problema. Il centrocampista ha infatti un contratto in scadenza a giugno del 2024 e questo non gli permette di andare in prestito a meno che non si arrivi prima ad un rinnovo con il club di Zhang. La soluzione dovrebbe essere dunque la cessione a titolo definitivo. Su di lui ci sarebbero interessamenti da parte di Salernitana e Genoa che potrebbero approfittare della situazione strappando un forte sconto sul cartellino.