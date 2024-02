Inter, un gesto di Simeone non è passato inosservato

di Redazione, pubblicato il: 21/02/2024

(Inter) Diego Simeone vive la partita come pochi altri allenatori. Un moto perpetuo di suggerimenti, incitamenti, proteste anche plateali. Nel corso del match di San Siro di ieri il Cholo si è superato.

Barella ha accusato un colpo al ginocchio proprio davanti alla sua panchina. Mentre cercava di rialzarsi il tecnico argentino è intervenuto verso la squadra arbitrale facendo il gesto del cambio. Un modo simpatico forse per liberarsi dal centrocampista sardo che ha dominato in ogni parte del campo mettendo continuamente in crisi gli avversari.