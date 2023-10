Inter, un coro che ha mandato su tutte le furie il Benfica

di Redazione, pubblicato il: 05/10/2023

(Inter) Il match con il Benfica è archiviato ma restano le sensazioni piacevoli di una grande serata e qualche retroscena gustoso. Uno di questi è riportato da “La Repubblica” e conferma quanto sia importante l’apporto del pubblico nelle serate di Champions.

“Un match analyst del club portoghese, spilletta al bavero, in fila per un espresso al bar dello stadio dopo la sconfitta, dice: “Non sai a Lisbona quanto odiamo questa canzone”, mentre San Siro intona “per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere”. Odio comprensibile visto che il gol di Thuram è arrivato proprio sulle note di quello che ormai è diventato un inno di gioia.