di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/08/2023

Inter, secondo quanto riporta Sport Mediaset potrebbe essere lontano da Milano il futuro di Asllani, almeno per questa stagione.

Inzaghi, anche a Cagliari non ha fatto entrare il centrocampista albanese, preferendogli Stefano Sensi e il giocatore ora si sarebbe convinto a voler cambiare aria. Dopo una stagione da riserva di Brozovic e Calhanoglu un altro campionato da riserva sarebbe deleterio forse anche per l’inter che sulla giovane promessa ha investito parecchio. Inter, Asllani potrebbe lasciare i nerazzurri. L’Empoli lo vorrebbe in prestito. In arrivo uno tra Maxime Lopez e Ndombélé

In effetti in queste ore sembrerebbe che Inzaghi vorrebbe un cambio in mezzo al campo. L’uscita di Asllani potrebbe essere colmata da uno tra Maxime Lopez del Sassuolo o Ndombélé.