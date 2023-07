Inter, un acquisto convince. Cambiano le gerarchie in squadra?

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/07/2023

Inter, dopo il primo test nipponico contro l’Al-Nassr si tirano i primi conti su come i nuovi si stiano adattando.

Se Frattesi ha bagnato il suo esordio in nerazzurro con il gol del pari, l’altro sotto la lente di ingrandimento era Juan Cuadrado.

L’ex juventino ha giocato i secondi 45 minuti dove ha messo in mostra le sue qualità. In primis il dribbling, fondamentale che latitava da tempo tra gli uomini di Inzaghi. Il colombiano ha superato più volte l’uomo creando superiorità. Questo gli viene riconosciuto anche da quei tifosi nerazzurri che ancora non hanno ben digerito l’ingaggio del giocatore, ex nemico acerrimo.

Inter, buona la prima per Cuadrado. Dribbling e confidenza con i compagni potrebbe farlo diventare il titolare a destra.

Se continuerà su questa onda, secondo La Gazzetta dello Sport è probabile che possa esser lui il titolare della fascia destra nella prossima stagione a scapito di Denzel Dumfries.

Per la rosea se il colombiano è in forma non ci sono paragoni con l’olandese che ieri oltre all’assist per Frattesi non si è visto molto. Un altro particolare che ha colpito è stato come i compagni lo cercassero nello sviluppo dell’azione.