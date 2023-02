Inter-Udinese 3-1, vittoria al chiaro di LuLa: rivivi con noi il live del match!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2023

95′ – Finisce qui la partita

90′ – Occasione Udinese! Success dribbla tutti, ma calcia a lato. Intanto cinque di recupero

88′ – Lautarooooo! Ancora l’argentino che stavolta a tu per tu con Silvestri non sbaglia

87′ – Occasione Inter! Barella imbuca per Lautaro che solo contro Silvestri fa un cucchiaio troppo forte e la palla va alta sprecando il tris

83′ – Esce Mkhitaryan ed entra Gagliardini

78′ – Esce Dimarco ed entra Gosens

74′ – Entrano Arslan, Samardzic e Ebozele ed escono Beto, Lovric e Pereyra

72′ – Mkhitaryaaaaan! L’Udinese spreca una ripartenza con Inter messa male. Poi ripartono i nerazzurri con Dimarco che la mette a rimorchio per l’armeno che la piazza sul secondo palo

71′ – Occasione Inter! Mkhitaryan ruba balla e serve Dzeko che solo davanti a Silvestri si fa ipnotizzare

67′ – Calhanoglu calcia da fuori, ma la palla va fuori

65′ – Entrano Calhanoglu e Lautaro ed escono Lukaku e Brozovic

64′ – Occasione Inter! Scambio Dimarco-Mkhitaryan che calcia, ma gran parata di Silvestri

60′ – Esce Thauvin ed entra Success

54′ – Mkhiaryan crossa per Dumfries che va in alto di testa, ma il pallone va sopra la traversa

46′ – Ammonito Bjiol

45′ – Inizia il secondo tempo a San Siro con D’Ambrosio per Darmian

Un’Inter al piccolo trotto nella prima frazione di gioco. La squadra nerazzurra va in vantaggio su rigore dopo due tentativi grazie a Romelu Lukaku. Ma l’Udinese non molla la presa e sul finire del primo tempo riesce a pareggiarla con Lovric grazie ad una grande ripartenza, ma ad una difesa nerazzurra completamente scoperta. La squadra di Inzaghi deve essere molto più precisa sia in fase di impostazione che in fase di ultimo passaggio perchè ha avuto potenziali occasioni che si sarebbero potute concretizzare meglio.

48′ – Finisce il primo tempo a San Siro

47′ – Occasione Inter! Punizione di Dimarco, testa di Acerbi e Silvestri che blocca

45′ – Tre minuti di recupero

43′ – Gol Udinese! Ripartenza dell’Udinese. Pereyra serve Lovric che batte Handanovic, ma difesa Inter scopertissima

38′ – Ammonito Darmian

21′ – Ammoniti Lukaku e Masina

19′ – Lukakuuuuuuuu! Il belga non sbaglia la seconda volta dal dischetto

18′ – Silvestri para il rigore a Lukaku, ma si ribatte per invasione dell’area

17′ – Rigore per l’Inter per fallo su Dumfries dopo revisione Var

15′ – Occasione Inter! Lukaku mette in mezzo per Dzeko che colpisce a colpo sicuro, ma è anticipato in tempo

13′ – Cross pericolo di Lukaku, ma blocca Padelli

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Inter-Udinese, la squadra nerazzurra costretta ad ottenere i tre punti. Dopo una settimana di grande chiacchiericcio visto il deludentissimo pareggio contro la Sampdoria e alla vigilia del ritorno in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi deve fronteggiare l’ostacolo chiamato Udinese. La squadra di Sottil, all’andata, riuscì a ribaltare il gol su punizione di Barella e a vincere per 3-1 contro i nerazzurri in una delle peggiori Inter della stagione.

Non sarà una partita semplice contro i friulani, squadra fisica e dal gran passo in campo. Servirà la miglior interpretazione possibile da parte di giocatori e allenatore perchè, questa sera, contano solo i tre punti.

Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

All. Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.

All. Andrea Sottil.