Inter-Udinese, quanti cambi per Inzaghi! Le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2023

Inter-Udinese, ecco le formazioni ufficiali. Stasera, a San Siro, per la squadra nerazzurra, sarà una partita complicatissima, ma che dovrà portare i tre punti, specie dopo il brutto pareggio di Marassi contro la Sampdoria. Una gara che nasconde tante insidie, come dimostrato all’andata, e che non va presa sottogamba. Inzaghi sorprende tutti con tantissimi cambiamenti anche rispetto alle previsioni della vigilia. Sottil con l’unidici tipo.

Ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

All. Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto.

All. Andrea Sottil.