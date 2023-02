Inter-Udinese, parla Marotta: le parole su Handanovic in campo. E sui rinnovi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2023

Inter-Udinese, parla Marotta. Partita importantissima per la squadra nerazzurra, che dopo il bruttissimo pareggio di Marassi contro la Sampdoria, non può perdere altri punti per la lotta Champions. Tante sorprese di Inzaghi in formazione, anche in vista della partita contro il Porto di mercoledì. Di questo e di molto altro ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta.

Ecco le sue parole: “Siamo focalizzati sicuramente su questa partita. Sono tutti seri professionisti e sanno che l’impegno va onorato fino in fondo. Onana-Handanovic? Non ha un significato particolare: sono due ottimi portieri, giusto che Inzaghi li utilizzi a suo piacimento. L’importante è che la porta sia ben protetta. La partita contro l’Udinese è delicata e soprattutto importante, perché significa dare continuità e incasellare tre punti. Ci sono ancora tanti punti a disposizione, bisogna giocarsela fino all’ultimo.

Poi, sui rinnovi: “Prossimo rinnovo Calhanoglu? Ce ne sono diversi che lo meritano. Poi, ci sono le strategie della società, che tengono conto di valutazioni differenti tra l’uno e l’altro calciatore. Ausilio sta approcciando i primi contatti con i procuratori dei giocatori, tratteremo da qui ai prossimi mesi”.