Inter Udinese, Inzaghi studia la rivoluzione a destra

di Redazione, pubblicato il: 07/12/2023

(Inter) Arriva l’Udinese, Inzaghi è alle prese con diversi rebus di formazione tra infortuni e possibile turn over in vista della gara di Champions con la Real Sociedad.

La Gazzetta dello Sport parla di una soluzione inedita a cui il mister starebbe pensando per la fascia destra.

“Carlos Augusto difensore è già in archivio, ma l’Inter non ha smesso di fare i conti con l’emergenza. E allora bisogna pur trovare una soluzione. Simone Inzaghi pensa a Davide Frattesi esterno di centrocampo, nel ruolo di Dumfries, lì dove Cuadrado non può ancora giocare una gara intera…Il centrocampista ha le caratteristiche fisiche per ricoprire quel ruolo, l’ha già fatto in passato, anche ai tempi delle giovanili nella Roma. Non sarebbe un inedito per lui. Lo sarebbe certamente per l’Inter e per Inzaghi, tecnico che però è abituato a sperimentare.”