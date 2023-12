Inter Udinese, Inzaghi pensa ad una sostituzione eccellente

di Redazione, pubblicato il: 07/12/2023

L’Inter è attesa da 4 giorni di fuoco. Sabato l’Udinese, i tre punti sono d’obbligo per continuare a percorrere la strada verso la seconda stella. Martedì prossimo a San Siro sarà di scena la Real Sociedad per cercare il primo posto nel girone di Champions ed un sorteggio più favorevole per gli ottavi di finale.

Il Corriere dello Sport riporta che in vista del doppio impegno Inzaghi ha in mente di effettuare un turn over limitato ma importante. Tra i candidati a restare inizialmente a riposo i due attaccanti con preferenza per Marcus Thuram. Il francese vive un periodo di forma e rendimento eccezionale ma è anche uno dei giocatori più utilizzati da Inzaghi con i suoi 1087 minuti in campo in serie A.