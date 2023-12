Inter-Udinese, Inzaghi ha in mente due mossa a sorpresa sulla destra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/12/2023

Inter-Udinese, Inzaghi ha in mente due sorprese sulla corsia destra. La partita di sabato contro la squadra di Cioffi, diventa un crocevia di vitale importanza per la squadra nerazzurra. Dopo la vittoria contro il Napoli, serve trovare continuità per riuscire ad avanzare in classifica, ma anche per affrontare con fiducia i successivi impegni contro Real Sociedad e Lazio.

Per questo, la sfida all’Udinese, si preannuncia complicata, anche perchè i friulani, con l’arrivo di Cioffi in panchina, sembrano aver cambiato definitivamente marcia per la conquista di importantissimi punti salvezza. Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Simone Inzaghi è in piena emergenza, specie per quanto riguarda la difesa e la corsia esterna di destra.

Infatti, contro l’Udinese, dovrebbe ritornare Alessandro Bastoni, ma mancheranno Pavard, de Vrij e Dumfries. Per questo, per la partita con i bianconeri, Inzaghi sta valutando due differenti soluzioni di formazione. Dal momento che Cuadrado non è al meglio della forma, il tecnico nerazzurro sta pensando come prima ipotesi di invertire la fascia di Carlos Augusto, spostandolo a destra. Oppure, l’altra opzione, è quella di inserire la corsa di Frattesi sulla corsia.

Vedremo se davvero l’emergenza costringerà il tecnico ad una di queste due ipotesi. Di sicuro, è un pensiero che Inzaghi tiene bene in considerazione.